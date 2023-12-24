ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİNİN (EDS) BAKIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

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Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi

İlçemiz sınırları içerisinde kurulu bulunan Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) bakım, onarım ve işletilmesi işinin 2886 sayılı kanunun 35.a maddesine göre ihale edilmesi

EDS tarafından tespit edilen trafik idari para cezaları üzerinden idaremize kalacak %30'u oranındaki tutar %100 kabul edilecek olup bu bedelin %36'sı üzerinden eksiltme yapılacaktır.

813.037,50 TL

17.01.2024/09.00