MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Sayı : 2023/438 Esas 20/12/2023

İ L A N

Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açtığı davada, Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Umumi Mahalleler (İshakçelebi) Mahallesi, 56 ada 2 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Aşıkzade Mustafa Ef. isimli şahsın TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Manisa 2.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/411 Esas - 2013/136 Karar sayılı kararı ile Aşıkzade Mustafa Ef. Hakkında verilen kayyımlık kararının kaldırılması, TR71 0021 1000 0005 6111 9007 77 IBAN numaralı hesapta değerlendirilen meblağın Maliye Hazinesine intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Aşıkzade Mustafa Ef. isimli şahıs ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği taktirde bu şahsın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur. 20/12/2023

Basın No: ILN01955900

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