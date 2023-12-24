T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/50 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa HÜSEYİN HABİBOĞULLARI tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçesi, HACIYUSUF mah/köy 6 Cilt, 68 Aile sıra no 8 sırada nüfusa kayıtlı, İsmail ve Kadriye'den olma, 02/04/1959-Bandırma doğumlu 04/04/2022 tarihinde vefat eden müteveffa HÜSEYİN HABİBOĞULLARI hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2022/50 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur. 25/10/2023

Basın No: ILN01956723

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