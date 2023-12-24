TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.,35/a ve 36 Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 09.01.2024 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.