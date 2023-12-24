Giriş Tarihi: 25.12.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 05:40
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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
|1-Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.,35/a ve 36 Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 09.01.2024 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Miktarı
|Adresi
|Kullanımı
|Kira Süresi
|İmar Durumu
|Tahmini Bedel(Aylık)
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|…..
|……
|Cami
|2.492.00m2
|Cami Mah. Balıkçılar Sokak üzerindeki Sosyal Tesis
|Boş
|10 Yıl
|Park+Rekreasyon
|99.000.00₺KDV
|356,400.00₺
|9.01.2024
|14:00
|Kapalı Teklif
|2
|……
|…..
|……
|Aydıntepe
|……
|Aydınlı Yolu Cad.Şelale Park İçindeki Go-Kart Pisti
|Boş
|10 Yıl
|Park
|20.000.00₺KDV
|7,200.00₺
|9.01.2024
|14:00
|Açık Teklif
|3
|Aydıntepe
|……
|Aydıntepe Mah.Yeşildere Cad. Üzerindeki Park alanı
|Boş
|10 Yıl
|Park
|55.000.00₺KDV
|19,800.00₺
|9.01.2024
|14:00
|Kapalı Teklif
|2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
|3-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 1.89) Kira Mukavele süresine göre damga vergisi tahsil edilecektir.
|4-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
|5-Taşınmaz malın kira süresi 10 yıldır.
|6-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|a)Şartname Dosyası
|b)İmza sirküleri,
|c)Ticaret odası belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi
|d)Geçici teminat.
|Şahıslar;
|a)Şartname Dosyası
|b)Nüfus cüzdan sureti,
|c)Yerleşim Yeri Belgesi
|d) Geçici Teminat
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
Basın No: ILN01955203
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