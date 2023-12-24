YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/16 TerekeKARAR NO : 2023/50

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; MİRASÇI JASMİN BAŞIBÜYÜK tüm aramalara rağmen bulunamadığından dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;HÜKÜM :

HÜKÜM:

1-TALEBİN KABULÜ İLE,

Yalova ili Merkez ilçesi Bahçelievler mah cilt no 1 hane no 1165 de nüfusa kayıtlı, Ömer ve Kudret ten olma 10/03/1950 doğumlu olup 05/09/2017tarihinde vefat edenMuris Namık Kemal Başıbüyük'eait tereke parasının mirasçılar Kerimcan Başıbüyük ve Jasmin Başıbüyük'eeşit olarak ödenmesine,

- Mirasçılar adına hesap açılıp tereke parasının mirasçılar adına açılmış hesaplara aktarılması için Vakıfbank Yalova Şubesine müzekkere yazılmasına,

-Tereke parası mirasçılar adına açılacak hesaplara aktarıldıktan sonra hesabın kapatılmasının istenilmesine,

-Murise ait tereke eşyalarının diğer mirasçıların hakları saklı ve baki kalmak kaydı ile mirasçı Kerimcan Başıbüyük'e teslimine,

- Tereke esasının bu şekilde kapatılmasına,

Dair tarafların yokluğunda karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftaiçerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Mirasçı JASMİN BAŞIBÜYÜK' atebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.08/12/2023

Basın No: ILN01956696

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