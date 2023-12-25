GÖLMARMARA BELEDİYESİ İHALE İLANI

İDARENİN; Adresi : Yenicami Mahallesi Vali Niyazi Aras Caddesi No:26 Gölmarmara/MANİSA Telefon ve Faks No : 0 236 515 10 02 – 0 236 515 10 06 E-posta Adresi : golmarmarabld@hs01.kep.tr

İHALE KONUSU İŞİN; Niteliği, Nevi ve Miktarı

MEVKİİ ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İSMETPAŞA MAHALLESİ 622 5 50 ADET İŞYERİ 29.335.668,06TL 880.070,04TL 09.01.2024 10:00

Yapılacağı Yer: İsmetpaşa Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi 622 Ada 5 Parselde olup, Alanı:6.721,53 m² lik arsadır. İşin Süresi: Sözleşmeye müteakip 120 takvim günüdür. Şartnamelerin Nereden Alınacağı: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 5.000,00 TL karşılığında Gölmarmara Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edebilir. Taşınmaza Ait Tapu Bilgileri :

İli – İlçesi-Mah. : Manisa – Gölmarmara - İsmetpaşa Mahallesi

Yüzölçümü : 6.721,53 m²

Pafta - Parsel : K19c-09-B-1-A /622 Ada 5 Parsel İHALENİN; Yapılacağı Yer : Gölmarmara Belediye Başkanlığı binası Meclis Salonu Tarih ve Saati : 09/01/2024 Salı günü saat 10:00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi A Fıkrası uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale edilecektir. Muhammen Bedel : 29.335.668,06- TL olup geçici teminat miktarı 880.070,04- TL'dir. Belgelerin Teslim Edileceği Yer :İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 09/01/2024 Salı günü saat 10:00''a kadar Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER Kapalı Teklif Usulü İhale ; Kanuni İkametgahı olması Tebligat için Türkiye'de adres göstermek Taşınmazın şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) 2023 yılı içinde alınmış olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin (4.1.4.1 ve 4.1.4.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, Gerçek Kişi olması halinde, kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, Tüzel Kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait onaylı imza sirküleri, Ortak Girişim olması durumunda ise ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza örneği İhale tarihinden en fazla 15 (on beş) gün önce alınmış, Vergi Dairesinden ilişiksiz ve borcunun bulunmadığına dair belge ve Türkiye Geneli SGK Borcu olmadığına dair belge Geçici teminat bedeli; 880.070,04 TL olup, geçici teminat bedellerinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı Şartname bedeli; 5.000,00 TL olup, şartname alındı makbuzu İhaleye teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 09/01/2024 Salı günü saat 10:00 `a kadar Fen İşleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Tahmini bedel üzerinden % 3 geçici teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleyi kazanan Gerçek/Tüzel Kişiler tarafından İhaleye ait Vergi, Resim, Harç ve ilan giderleri kendisinden talep edilecektir. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Manisa İli Gölmarmara İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi 622 Ada 5 Parsel 6.721,53 m2 parsel üzerine kat karşılığı 50 İşyeri "Sanayi Dükkanları" ( Taşınmaz ) inşaat yapımı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.Anahtar teslim kat karşılığı 50 Adet İşyeri (Taşınmaz ) inşaat yapımı işi, A Blok Zemin Kat 1,2,3,4,5,28,29,30,31 ve 32 numaralı bağımsız bölümleri mülkiyetinin idareye, A Blok Zemin Kat 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 ve B Blok Zemin Kat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 numaralı bağımsız bölümlerin mülkiyetlerinin yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülecektir. 29.335.668,06-TL Muhammen bedel üzerinden Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler sabit kalması koşuluyla teklifler 50.000,00- TL muhammen bedelin nakdi artırımı suretiyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

Basın No: ILN01957136

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