ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

NO MAHALLE ADA PARSEL PARSELİN YÜZÖLÇÜMÜ SATILACAK HİSSE YÜKSEKLİK EN ÇOK EMSAL PLAN AMACI M² FİYATI KIYMET TAKDİR BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 BATTALGAZİ 24335 8 2466.00 m² Tam 4 KAT 1.60 Özel Sağlık Alanı ₺4,500.00 ₺11,097,000.00 ₺335,000.00 10.01.2024 16:00 2 BATTALGAZİ 24336 2 4913.00 m² Tam 4 KAT 1.60 Ticaret Alanı ₺4,500.00 ₺22,108,500.00 ₺665,000.00 10.01.2024 16:05 3 ULUBEY 24250 6 6042.96 m² Tam 5 KAT 1,20 Özel Eğitim Alanı ₺4,000.00 ₺24,171,840.00 ₺730,000.00 10.01.2024 16:10 4 KARACAVİRAN 24823 21 658.00 m² Tam 10.50 - Küçük Sanayi (Bitişik Nizam) ₺7,000.00 ₺4,606,000.00 ₺140,000.00 10.01.2024 16:15 5 KARACAVİRAN 24823 23 525.00 m² Tam 10.50 - Küçük Sanayi (Bitişik Nizam) ₺7,000.00 ₺3,675,000.00 ₺115,000.00 10.01.2024 16:20 6 KARACAVİRAN 24823 25 511.00 m² Tam 10.50 - Küçük Sanayi (Bitişik Nizam) ₺7,000.00 ₺3,577,000.00 ₺110,000.00 10.01.2024 16:25 7 KARACAVİRAN 24823 28 524.00 m² Tam 10.50 - Küçük Sanayi (Bitişik Nizam) ₺7,000.00 ₺3,668,000.00 ₺115,000.00 10.01.2024 16:30

İlçemiz sınırları içerisinde; mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Battalgazi, Ulubey ve Karacaviran Mahallelerinde bulunan ve aşağıda, bilgileri yer alan taşınmazların; 2886 sayılı kanunun 36. maddesine göre 03.01.2023 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararına ve 20.12.2023 tarih 673 sayılı Encümen Kararına istinaden "Kapalı Teklif Usulü(artırmalı)" yöntemi geçerli olacak şekilde taşınmaz satış ihalesi gerçekleştirilecek olup; satış bedeli, hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak müşteri tarafından ödenmek kaydı ile taşınmaza ait tapu devir işlemi İdaremizce sağlanacaktır. İhalede 2886 sayılı kanunun 36. Maddesi kapsamında "Kapalı Teklif Usulü(artırmalı)" yöntemi kuralları geçerlidir.1-İhale işlemi 10.01.2024 Çarşamba Günü saat 16:00' da Altındağ Belediyesi Başkanlık Binası Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak No: 14 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan 1. Kat Encümen Toplantı salonunda toplanan Altındağ Belediyesi Encümeni huzurunda istekliler arasında gerçekleştirilecektir.2-Bu ihaleye ait şartname ve yer görme belgesi Altındağ Belediye Başkanlık Binası 5. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünden en geç 9 Ocak 2024 Salı günü saat 16:00'ya kadar görülüp temin edilecektir.3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.-Adı Soyadı-Firma Ünvanı-Adresi-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi-İmzalı Yer Görme Belgesi-İmzalı Teklif Mektubu.1. Kat Encümen Toplantı salonunda bulunan yetkiliye teslim edilir. Posta ile yapılacak katılımlarda aynı zaman dikkate alınacak olup posta gecikmesinden kaynaklı işlemlerden idare sorumlu değildir.-Geçici teminat alındı makbuzu aslı veya 2886 sayılı kanuna uygun banka teminat mektubu sunmalıdır. Geçici Teminat bedeli İdare hesabına en geç 9 Ocak 2024 Salı günü saat 16:00'ya kadar yatırılmış olunmalı veya 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren en az 6 aylık (180 gün) süre geçerli olacak şekilde hazırlattırılmalıdır.-İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu ticaret odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin 'vekili' olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, ihaleye konu iş tanımı yetkisi-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınmasına yönelik ve ihaleye katılmasını belirtir, noter onaylı genel kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, ihaleye konu iş tanımı ve katılma yetki belgesi- Kapalı Teklif Usulü yöntemine uygun İhale teklif zarfı dosyası 10 Ocak 2024 Çarşamba Günü saat 15:45'e kadar hazırlanarak 1. Kat Encümen Toplantı salonunda bulunan yetkiliye teslim edilir.

Basın No: ILN01957114

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