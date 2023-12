KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Esas No :2020/26 Esas

Karar No: 2021/61

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Davacının Bingöl ili Yayladere İlçesi Kırköy 126 ada9 ve 10 parsel, 124 ada 10 parsel, 129 ada 1 parsel, 130 ada 1 ve 15 parsel sayılı taşınmazlar bakımından açtığı davasının KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,

Davacının, Bingöl ili Yayladere İlçesi Kırköy 126 ada9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar bakımından açtığı davasının REDDİNE,

Bingöl ili Yayladere İlçesi Kırköy 126 ada9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların Kadastro Tesipit tutanaklarında yazan yüz ölçümleriyle ve tespit malikleri adlarına KADASTRO TESPİTİgibi TAPUYA TESCİLİNE,

Davacı Hatun Çelik'in,Bingöl ili Yayladere İlçesi Kırköy124 ada 10 parsel, 129 ada 1 parsel, 130 ada 1 ve 15 parsel sayılı taşınmazlar bakımından açtığı davasının KABULÜNE,

Bingöl ili Yayladere ilçesi Kırköy124 ada 10 parsel, 129 ada 1 parsel, 130 ada 1 ve 15 parsel sayılı taşınmazlar bakımdan yapılan kadastro tespitlerinin İptali ile taşınmazların kadastro tespitlerinde yüz ölçümleri ile miras bırakan 27049315742 T.C kimlik numaralı muris Aziz Ürünver aşağıda yazılı mirasçıları olan22414470194 T.C Kimlik numaralı Kibar Akdaşlı,26977318160 T.C kimlik numaralı Kibar Ürün, 27022316698 T.C kimlik numaralı Şehriban Ürün, 26977319180 T.C kimlik numaralı Salih Ürün,35401333822 T.C kimlik numaralı Hediye Ürün, 26953318962 T.C kimlik numaralı Mehmet Ürün, 32365138494 T.C kimlik numaralı Sakine Ürün, 26923319982 T.C kimlik numaralı Zülfü Ürün, 26920320004 T. C kimlik numaralı Musa Ürün,26863321922 T.C Kimlik numaralı Fatma Ürün, 26851322368 T.C kimlik numaralı Sevda Ürün, 26812323670 T.C kimlik numaralı Dilek Ürün, 10865178332 T.C Kimlik numaralı Düzgün Ürün, 44104072204 T.C Kimlik numaralı Ali Rıza Ürün, 35728322912 T.C Kimlik numaralı Hatun Çelik,adınaELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ HALİNDE TESPİT ve TAPUYA TESCİL,

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın davalı Kibar ÜRÜN ve Şehriban Ürün'e ilanen tebliğine, ayrıca verilen karara karşı davacı vekilince, İstinaf başvurusunda bulunduğu, kararın ve İstinaf başvurusunun ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

