T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 27.12.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2023 01:02
DOSYA NO : 2023/38
KARAR NO : 2023/285
İLAN
Sanığın Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğünü İhlal Etme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/06/2023 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 233/1 maddesi uyarınca 5 ay 18 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, neticten 5271 Sayılı CKM nın 231/5 maddesi gereğince sanığa verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen, Abdo ve Fatma kızı, 20/07/1998 Halep doğumlu Hadice SALHA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01957610
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