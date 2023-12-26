T.C. ADANA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/38

KARAR NO : 2023/285

İLAN

Sanığın Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğünü İhlal Etme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/06/2023 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 233/1 maddesi uyarınca 5 ay 18 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, neticten 5271 Sayılı CKM nın 231/5 maddesi gereğince sanığa verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen, Abdo ve Fatma kızı, 20/07/1998 Halep doğumlu Hadice SALHA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01957610

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