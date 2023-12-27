MARMARAEREĞLİSİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



Sayın ŞERİF ÜREN

(TC:64645214260)



Tekirdağ İli,Marmaraereğlisi İlçesi Cedit Ali Paşa Mah. 368 ada 18 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza kayıtlı iken; Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 21/08/1991tarih ve 1991/113 Esas-1991/54 Karar sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından Fevzi ÜREN 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir.

Basın No: ILN01958600

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