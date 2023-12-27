T.C. ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/168

DAVALI : MUSTAFA KARABEY Beşikkaya Mah. Karapürçek Cad. No:33 İç Kapı No:10Altındağ/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; adresinize çıkan tebligatın iade döndüğü, emniyetçe adres araştırmasının yapılmasına, duruşma gününün 02/05/2024 günü saat: 09:30'a bırakılmasına karar verilmiş olup, emriyet araştırmasından da netice alınmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde ve Ankara 7.Tüketici Mahkemesinin 2023/327 Esas sayılı birleştirme dosyasının davacının dava dilekçesinde; Ankara ili, Altındağ İlçesi, 24329 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın "23" nolu bağımsız bölümüne ilişkin (Mürüvvet Atak, Miyase Yeşil, Arif Sunay, Sabri Sunay, Şehriye Sunay ve Abdulkadir Sunay arsa sahipleri davalılar adına olan) kaydın iptali ile davacı adına yazılmasını aksi halde müteahhitin bu daireyi mutlaka kaçıracağını, telafisi imkansız zararların da doğacağını, her ihtimale karşı dava terditli açıldığını, tapu iptali ve tescil olmadığında, dava tarihindeki taşınmaz değerini, yine terditli olarak alacağa dava tarihinden itibaren avans faizi, olmadığı taktirde yasal faiz tahakkuk ettirilmesini, vekalet ücreti ile diğer dava giderlerinden de davalı tarafın sorumlu tutulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının 02/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz; aksi takdirde HMK'nın 147/2 inci maddesi hükmü uyarınca geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdide duruşmaya yoluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz hakkınızın düşeceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01958823

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