T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

DENİZLİ2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:25

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HACIEYÜPLÜ Mahalle/Köy, 344 Ada, 1 Parsel, arsa özellikli taşınmazdır. Çevresinde genellikle sanayi yapıları göze çarpmaktadır. Bölge yerleşimini halen tamamlamamıştır. Taşınmaza ulaşım güç olup halen alt yapı ve üst yapı hizmetleri tam anlamıyla oturtulmamıştır, üzerinde yapı yoktur, hali hazırda boş vaziyettedir.Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü MahallesiYüzölçümü : 6.450 m2İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imarda sanayi alanı, binaderin: kroki, ön bahçe: 10 mt,komşu mes:10 mt,ÇED raporu alınmadan ruhsat verilmezKıymeti : 38.700.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: BOTAŞ lehine 748 M2.likirtifak hakkı vardır. Başlama tarihi: 14/01/2005

26/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01958766

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