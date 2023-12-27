T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
2023/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
DENİZLİ2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/31 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HACIEYÜPLÜ Mahalle/Köy, 344 Ada, 1 Parsel, arsa özellikli taşınmazdır. Çevresinde genellikle sanayi yapıları göze çarpmaktadır. Bölge yerleşimini halen tamamlamamıştır. Taşınmaza ulaşım güç olup halen alt yapı ve üst yapı hizmetleri tam anlamıyla oturtulmamıştır, üzerinde yapı yoktur, hali hazırda boş vaziyettedir.
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mahallesi
Yüzölçümü : 6.450 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imarda sanayi alanı, binaderin: kroki, ön bahçe: 10 mt,komşu mes:10 mt,ÇED raporu alınmadan ruhsat verilmez
Kıymeti : 38.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: BOTAŞ lehine 748 M2.likirtifak hakkı vardır. Başlama tarihi: 14/01/2005
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:25
26/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01958766
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