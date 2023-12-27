T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ,Beykoz Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı/Ünvanı yazılı işyerleriadına salınan SGK borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Beykoz Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreSlerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapışmış sayılacağı tebliğ olunur.Sıra NoBorçlunun

Adı Soyadı/Ünvanıİcra Takip Noİşyeri Sicil/

Kimlik NoBorcun TürüBorcun DönemiBorç Miktarı (TL)1MARKAM GRUP TANITIM İLET.ORG.REK.VE TURİZM PAZ.SAN.TİC.LTD ŞTİ2013/122726,2013/186055,2013/186063,2014/50180,

2014/50181,2014/119719,2014/119721,2014/1196721283652.034.16Prim, Damga V.,İPC2013/02-2014/051.900.000,002SONER AKÇAY2014/112700, 2017/0177011157412.034.70Prim, Damga V.2007/07-2012/022.450.000,00

Basın No: ILN01958452

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