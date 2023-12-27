TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

Konu: 2023/23 Sayılı Karar.



Sayın FATİH YİĞİT



Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06.11.2023 tarihli ve 90647717 sayılı yazıları ekinde alınan, Ticaret Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca verilen 23.10.2023 tarihli ve 2023/23 sayılı kararda;

Soruşturma konusu eylemlerinizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinde yer verilen ve Devlet Memurluğundan Çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden "g- Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" eylemine temas eder nitelikte olması nedeniyle İdari Soruşturma Raporunda teklif edilen "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası ile tecziye edilmeniz önerisinin KABULÜNE, bahse konu fiilinizin niteliği ve ağırlığı göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hakkınızda bir alt ceza uygulanmasının önerilmesine yer olmadığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-g maddesi uyarınca bir daha atanmamak üzere Devlet memurluğundan çıkarılmanıza katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verildiği belirtilmiştir.

Bu itibarla söz konusu hususun adresinize tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01958246

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