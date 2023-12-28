DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Giriş Tarihi: 29.12.2023 00:00
|Sıra No
|Mahalle
|Cinsi
|Ada/Parsel
|Blok/
İşyeri No
|Zemin+Asma Kat (m2)
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Saati
|1
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|1
|101,00
|₺2.555.300,00
|₺255.530,00
|10:00:00
|2
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|2
|101,00
|₺2.555.300,00
|₺255.530,00
|10:05:00
|3
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|3
|101,00
|₺2.555.300,00
|₺255.530,00
|10:10:00
|4
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|4
|101,00
|₺2.555.300,00
|₺255.530,00
|10:15:00
|5
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|5
|101,00
|₺2.555.300,00
|₺255.530,00
|10:20:00
|6
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|6
|101,00
|₺2.555.300,00
|₺255.530,00
|10:25:00
|7
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|7
|159,00
|₺4.022.700,00
|₺402.270,00
|10:30:00
|8
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|8
|136,00
|₺3.440.800,00
|₺344.080,00
|10:35:00
|9
|Beymelek
|İşyeri
|1402 Parsel
|9
|102,00
|₺2.580.600,00
|₺258.060,00
|10:40:00
|10
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/3
|106,00
|₺2.681.800,00
|₺268.180,00
|10:45:00
|11
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/4
|94,00
|₺2.378.200,00
|₺237.820,00
|10:50:00
|12
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/5
|138,00
|₺3.491.400,00
|₺349.140,00
|10:55:00
|13
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/6
|122,00
|₺3.086.600,00
|₺308.660,00
|11:00:00
|14
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/7
|127,00
|₺3.213.100,00
|₺321.310,00
|11:05:00
|15
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/8
|127,00
|₺3.213.100,00
|₺321.310,00
|11:10:00
|16
|Beymelek
|İşyeri
|1401 parsel
|A/9
|129,00
|₺3.263.700,00
|₺326.370,00
|11:15:00
2-İhale, 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 10:00 'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.
4- Yapımına başlanan dükkanların projesi mesai saatleri içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
5-İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.
6-İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.
İlgililere duyurulur.
Basın No: ILN01958488
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