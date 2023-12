EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARIŞIK BALYALI AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

S.N İşin Niteliği Birim Fiyat İşin Miktarı

(kg) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İlan Tarihi ve Saati 1 Karışık Balyalı Kağıt-Karton Ambalaj Atığı 2,42 TL 2.500.000 6.050.000,00 181.500,00 10.01.2024

10:30 2 Karışık Balyalı Plastik Ambalaj Atığı 2,97 TL 800.000 2.376.000,00 71.280,00 10.01.2024

11:00

İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten 31.12.2024 tarihine kadardır. Şartname Bedeli : 2.000,00 TL; Her bir ihale dokümanı Eyüpsultan Belediyesi, İklim Değişkliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden (5.Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:25 Eyüpsultan/İSTANBUL) alınacaktır. İhale Eyüpsultan Belediyesi Encümen Toplantı Salonu – Nişanca Mh. Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım dilekçeleri ve dizi pusulası ile belgelerini teslim edecektir. Müracaatlar en geç 09.01.2024 Saat 15:30'a kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne (5. Levent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:25) yapılacaktır.

Eyüpsultan İlçesi sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan karışık balyalı kağıt – karton ambalaj atıkları saat 10:30' da, karışık balyalı plastik ambalaj atıkları saat 11:00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İHALELERE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Gerçek Kişilerden:

a1) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

a2) İmza beyannamesi.

a3) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi.

a4) İstekli tarafından ''okudum, anladım'' şeklinde imzalanmış şartnamenin bir örneği.

a5) İkametgah Belgesi.

a6) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

a7) İhale dokümanı aldığına dair makbuz.

a8) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tip 1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

a9) Tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite kuruluşlardan alınmış ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Belgesi (Belge üzerinde TÜRKAK BDS NO veya TÜRKAK'tan alınmış Akredite Belge İnceleme Formu olacaktır).

a10) Tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite kuruluşlardan alınmış ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi (Belge üzerinde TÜRKAK BDS NO veya TÜRKAK'tan alınmış Akredite Belge İnceleme Formu olacaktır).

b) Tüzel Kişiler İçin:

b1) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.

b2) İmza sirküleri.

b3) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi.

b4) İstekli tarafından ''okudum, anladım'' şeklinde imzalanmış şartnamenin bir örneği.

b5) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.

b6) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu huşuları gösterir belgeler.

b7) İhale dokümanı aldığına dair makbuz.

b8) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tip 1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi.

b9) Tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite kuruluşlardan alınmış ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Belgesi (Belge üzerinde TÜRKAK BDS NO veya TÜRKAK'tan alınmış Akredite Belge İnceleme Formu olacaktır).

b10) Tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite kuruluşlardan alınmış ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi (Belge üzerinde TÜRKAK BDS NO veya TÜRKAK'tan alınmış Akredite Belge İnceleme Formu olacaktır).

Basın No: ILN01955980

#ilan.gov.tr