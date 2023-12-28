EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 29.12.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:29
KARIŞIK BALYALI AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR
|S.N
|İşin Niteliği
|Birim Fiyat
|İşin Miktarı
(kg)
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İlan Tarihi ve Saati
|1
|Karışık Balyalı Kağıt-Karton Ambalaj Atığı
|2,42 TL
|2.500.000
|6.050.000,00
|181.500,00
|10.01.2024
10:30
|2
|Karışık Balyalı Plastik Ambalaj Atığı
|2,97 TL
|800.000
|2.376.000,00
|71.280,00
|10.01.2024
11:00
İHALELERE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Gerçek Kişilerden:
a1) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.
a2) İmza beyannamesi.
a3) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi.
a4) İstekli tarafından ''okudum, anladım'' şeklinde imzalanmış şartnamenin bir örneği.
a5) İkametgah Belgesi.
a6) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
a7) İhale dokümanı aldığına dair makbuz.
a8) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tip 1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi.
a9) Tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite kuruluşlardan alınmış ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Belgesi (Belge üzerinde TÜRKAK BDS NO veya TÜRKAK'tan alınmış Akredite Belge İnceleme Formu olacaktır).
a10) Tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite kuruluşlardan alınmış ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi (Belge üzerinde TÜRKAK BDS NO veya TÜRKAK'tan alınmış Akredite Belge İnceleme Formu olacaktır).
b) Tüzel Kişiler İçin:
b1) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu.
b2) İmza sirküleri.
b3) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi.
b4) İstekli tarafından ''okudum, anladım'' şeklinde imzalanmış şartnamenin bir örneği.
b5) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.
b6) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu huşuları gösterir belgeler.
b7) İhale dokümanı aldığına dair makbuz.
b8) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tip 1 Çevre İzin ve Lisans Belgesi.
b9) Tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite kuruluşlardan alınmış ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Belgesi (Belge üzerinde TÜRKAK BDS NO veya TÜRKAK'tan alınmış Akredite Belge İnceleme Formu olacaktır).
b10) Tehlikesiz atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite kuruluşlardan alınmış ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi (Belge üzerinde TÜRKAK BDS NO veya TÜRKAK'tan alınmış Akredite Belge İnceleme Formu olacaktır).
Basın No: ILN01955980
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