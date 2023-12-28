KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/620 Esas

DAHİLİ DAVALI: İBRAHİM ŞEN (T.C.27788125572)

Davacı T.C KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Davalıların malik olduğu Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Çubuklu Bala Köyü 110 ada 109 Parsel nolutaşınmazın, İzmit-Kandıra Devlet Yolu Km:34244,86-144987,20 arasında yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kaldığını, söz konusu taşınmaz hakkında 17/11/2016 tarih ve 2016/269 sayılı Kamu Yararı Kararı alındığını, bunun üzerine dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 11. mad. uyarınca takdir edilen bedel üzerinde, aynı kanunun 8. maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle, davalılar ile anlaşma sağlanmaya çalışıldığını ancak davalılar pazarlıkla görüşmeye çağrı üstüne görüşmeye katılmadığından kamulaştırma bedelini tespit ve tescil davası açma zorunluluğu doğduğunu beyanla kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkinine varsa dava konusu taşınmaz üzerindeki tüm takyidatların kamulaştırma bedelinden tebdiline, dava sonuna kadar taşınmazın 3. Kişilere satış ve devrinin önlenmesi için tapu kaydına tedbir konulmasına, mahkeme masrafları ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep ettiği görüldü.

Davacı vekilinin, davalı Hatice ŞEN mirasçısı olarak tarafınızı dahili davalı olarak davaya dahil ettiği görüldü.

Davanın yapılan incelemesi sonunda; bildirilen adresinize mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, çıkartılan tebligatların iade edildiği, mernis adres bilgilerinizin sistemde olmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma günü bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. 15/12/2023

Basın No: ILN01959326

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