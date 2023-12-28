T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1249 Esas

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Davacı NEŞE ÖNCEL ile Davalı AHMET KURŞUN vd bir kısım davalı arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dava konusu Adana ili Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi 16573 ada 23 parsel sayılı taşınmazda tapu maliki olan davalılar Melek Döver ve Fatma Erdem adına çıkartılan davetiyelerin de bila iade edildiğinden, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, duruşmanın atılı olduğu 04/06/2024 günü saat 11.10'da duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde gıyaplarında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalılar Melek Döver ve Fatma Erdem'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01959103

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