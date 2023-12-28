T.C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/1655 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi İstemli davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce sistemde bulunan adresinize davetiye gönderilmiş ancak iade edilmiştir.Hakkınızda yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Meltem Aydın Ersoy tarafından bir kısım davalılar aylehine Bartın İli, Merkez İlçesi, Arıt Köyü, 148 ada 12 parsel, 175 ada 8 parsel, 136 ada 9 parsel, 140 ada 1 parsel, 105 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın ortaklar arasında satış suretiyle giderilmesine ilişkindavada;

Duruşma Günü 21/02/2024, saat:09:25'te "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" hususu davalı ÇİĞDEM ARSLAN adına ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01959671

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