Örnek No:55*

T.C.

ERZİNCAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/43 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:36

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Çukurkuyu Mahalle, Köy içi Mevkii, 411 Ada, 1 Parsel,Adresi : Çukurkuyu Mah. ErzincanYüzölçümü : 662,01 m2İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 24.86 m, İnşaat Derinliği 13.21 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 6.5 m , Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Taks:0,50 Kaks:1,00 Ayrık Nizam Ticaret+Konut alanıKıymeti : 2.317.035,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

26/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01959299

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