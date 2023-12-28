Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/43 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/43 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Çukurkuyu Mahalle, Köy içi Mevkii, 411 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Çukurkuyu Mah. Erzincan
Yüzölçümü : 662,01 m2
İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 24.86 m, İnşaat Derinliği 13.21 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 6.5 m , Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Taks:0,50 Kaks:1,00 Ayrık Nizam Ticaret+Konut alanı
Kıymeti : 2.317.035,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:36
26/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01959299
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