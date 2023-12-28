Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 29.12.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 02:05

T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Çukurkuyu Mahalle, Köy içi Mevkii, 411 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Çukurkuyu Mah. Erzincan
Yüzölçümü : 662,01 m2
İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 24.86 m, İnşaat Derinliği 13.21 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 6.5 m , Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Taks:0,50 Kaks:1,00 Ayrık Nizam Ticaret+Konut alanı
Kıymeti : 2.317.035,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:36

26/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01959299

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