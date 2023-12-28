T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2016/909 Esas 06/12/2023 Konu : İlan Hk.İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANEN DUYURULUR

Davacı İstanbul ili Sarıyer ilçesi Uskumruköy 1405 ada 10 parselde yer alan 1.529,33 m2 arsa üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin ortaklığını giderilmesi davası açıldığı, dahili davalı Emine Nur Altay'ın belirtilen adresine tebligatın yapılamaması nedeniyle bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından alınan raporda; "davaya konu arz üzerinde her hangi bir yapı olmadığından sadece arsa değerlendirilmesi yapılmış olup. yapılar bu değerlendirme sonucunda davaya konu arsanın hali hazır durumu, konumu, imar durumu ile yapılaşma şartları göz önünde bulundurulduğunda keşif (21.06.2021) tarihi itibariyle 3.976.258,-TL.(Y.Üç milyon dokuz yüz yetmiş attı bin iki yüz elli sekiz Türk Lirası) değerinde olduğu, pazarlık payı ile yuvarlama yapılarak emlak satış değerinin 4.000.000.-TL. (Y. Dört milyon Türk Lirası) olacağı, yukarıda da yazıldığı üzere tarafların tapu kaydındaki hisseleri ve hissedarların çokluğu, arsanın alanı ile ifrazının mümkün olup, olmadığı yönündeki değerlendirmeler sonucunda ivaz (denkleştirme) yapılmak suretiyle dahi taraflar arasında paydaşlığın mümkün olmadığı, taşınmazın satılarak paraya çevrilmesi ve hissedarların hisseleri nispetinde paylaştırılması gerektiği" tespit ve rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01959288

#ilan.gov.tr