T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :2023/295-296-297-298-299-300-301-302-303 ve 304 Esas sayılı dosyalar

Davacı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmazların malikleri/davalıları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescilidavasında verilen tensip kararı gereğince; aşağıda dökümü yapılan taşınmazın pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 güniçinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememizebildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılantaşınmazın bedelinin 4650 sayılı yasa ile değişik. 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenenZiraat Bankası Kars Şubesineyatırılmasınave bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idareadına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur. KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARE :

KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

1-) 2023/295Esas:Kars ili Merkez Dikme köyü- 114 ada 334 parsel (ifrazdan önce 164 parsel)-684,61 m2 yüzölçümlütaşınmaz Malik/Malikler: Ahmet Akkaya, Akif Akkaya, Aliyar Akkaya, Dilbar Demirci, Budak Akkaya, Erdal Akkaya, Hidayet Ülger, Mahizer Akkaya, Samet Akkaya, Sebahat Özkaya, Yeter Kala,

2-)2023/296Esas:Kars ili Merkez Dikme köyü- 114 ada 243 parsel (ifrazdan önce 40 parsel)-636,98 m2 yüzölçümlütaşınmaz Malik/Malikler: Mehmet Öztürkler, Mudevver Öztürkler, Gülzade Öztürkler, Aziz Öztürkler,

3-)2023/297 Esas:Kars ili Merkez Dikme köyü- 114 ada 346 parsel (ifrazdan önce 160 parsel)-1.220,51 m2 yüzölçümlütaşınmaz Malik/Malikler: Ahmet Elyıldırım,Ali Elyıldırım, Nurettin Elyıldırım,Senem Bayraktar, Yasemen Elyıldırım

4-)2023/298 Esas:Kars ili Merkez Dikme köyü- 114 ada 358 parsel (ifrazdan önce 156 parsel)-725,32 m2 yüzölçümlütaşınmaz Malik/Malikler: Haydar Yılmazel, Mehmet Yılmazel,Musa Yılmazel, Semender Yılmazel, Senem Yılmazel, Settar Yılmazel

5-)2023/299 Esas: Kars ili Merkez Dikme Köyü- 114 ada 386 parsel (ifrazdan önce 146 parsel)- 715,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz Malik/Malikler: Hürü ULUKURT, İsmail ELYILDIRIM, Selçuk KAZİMOĞLU, Senem ELYILDIRIM, Şemistan ELYILDIRIM, Zehra ELYILDIRIM, Zeki ELYILDIRIM

6-)2023/300 Esas:Kars ili Merkez Dikme köyü- 114 ada 408 parsel (ifrazdan önce 138 parsel)-828,86m2 yüzölçümlütaşınmaz Malik/Malikler: Ayşe Akdağ,Cihan Kılıçaslan, Elaettin Dindar, Fatma Uluhanlı,Kibar Kılıçaslan,Nazlı Dindar, Seyfettin Dündar

7-)2023/301 Esas:Kars ili Merkez Dikme köyü- 114 ada 414 parsel (ifrazdan önce 136 parsel)-516,36 m2 yüzölçümlütaşınmaz Malik/Malikler: Fatma Öztürkler, İsmail Öztürkler,Kahraman Öztürkler, Kaytan Öztürkler ve Nezihe Öztürkler

8-)2023/302 Esas: Kars İli Merkez Dikme Köyü 114 ada 405 parsel (ifrazdan önce 139 parsel)- 758,08 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik/Malikler: Celal Atalayın,Cemal Atalayın,Dilbar Sögütlü, Hava Atalayın, Himmet Atalayın,İsa Atalayın, Kıyas Atalayın, Meryem Köseoğlu ve Yasemen Başbozkurt

9-2023/303 Esas: Kars İli Merkez Dikme Köyü- 114 ada 315 parsel (ifrazdan önce 170)- 264,10 m2 yüzölçümlü taşınmaz Malik/Malikler: Aslı Atalayın, Aysel Atalayın, Bilal Atalayın, Bülent Atalayın, Entika Kalay, Erhan Atalayın, Hamit Atalayın, Hanife Dündar, Hilal Atalayın, Mehmet Atalayın, Mohan Atalayın, Senem Atalayın, Sevgi Gümüş, Sevilay Eliş, Şükran Kesgin, Yüksel Atalayın

10-2023/304 Esas: Kars İli MerkezLadikars Köyü 160 ada 78 parsel (ifrazdan önce 2 parsel)- 72,79 m² yüzölçümlü taşınmaz Malik/Malikler: Edve Kazaklı,Kızhanım (Mehmet Çocuğu),Mahmut Kazaklı, Muhammetali Kazaklı, Mukadde (mihrali çocuğu), Musa Kazaklı, Niğar (Mehmet Çocuğu), Sana (Veli Çocuğu) veYavuz Kazaklı

DURUŞMA GÜNÜ:26/02/2024

SAAT: 10:00

Basın No: ILN01960449

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