T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2013/276 Esas

İLAN METNİ Davacı Ayten Çöl ve ark tarafından davalılar Gülümser Yöney ve ark. aleyhine dava konusu Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşukiye Mah. Köyiçi Mevkii 39 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yargılaması sırasında adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan davalı İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy Mah/Köy, Cilt No:7 Hane No:2318' de nüfusa kayıtlı, 29032930154 TC.nolu, Mehmet Demir ve Yüksel'den olma, 01/06/1970 doğumlu Barış Aykor'un en geç iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemek ve başkayerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermediği ile 21/05/2024 günü saat 09:55'te duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı takdirde yokluğunda verilecek kararlara itiraz edemeyeceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023

Basın No: ILN01959948

#ilan.gov.tr