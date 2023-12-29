T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/93 Esas20/12/2023 Davacı Bilal Eren ile gaip adayı Tahsin Eren arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TAHSİN EREN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/12/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 18005577632

ADI SOYADI : TAHSİN EREN

BABA ADI : REŞİT

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 11/08/1974

DOĞUM YERİ : KURTALAN

Basın No: ILN01960789

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