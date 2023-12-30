T.C. ANTALYA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/167 Esas 22/12/2023 İLAN

Davacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , SERKAN GÜVEN, ORTAKLAR İÇECEK GIDA İNŞAAT EMLAK OTO KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davalı Serkan Güven (TCK 45064472394 hakkınızda tasarrufun iptali davası açıldığı, ön inceleme duruşmasının 17/04/2024 tarih ve saat: 10:50 da yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ön inceleme tensip tutanağının tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları,verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarınakarar verileceği hususları TK'nun 28.maddesi gereğince tebliğ olunur.

Basın No:ILN01961076

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