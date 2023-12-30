T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA DUYURUSU

ESAS NO : 2022/178 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar, İSMAİL TAŞ VE MEHMEK TAŞarasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.1-Davanın Esas No'su : 2022/178 Esas

2-Davalıları : İSMAİL TAŞ, MEHMET TAŞ

3-Kamulaştırmayı Yapan İdare : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4-Dava Konusu Yer : Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Bozköy/Yenikent Mahallesi 109 ada 146 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar alındığı hk.

5-Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

6-Açılacak davalarda husumet (yukarıda 3. bentte yazılı) idareye yöneltilmelidir.

7-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tespit edilecektir.

8-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi'ne) yatırılacaktır.

9-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin çıkarıldığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. 07/12/2022

Zabıt Katibi - 207605 Hakim - 211684

Basın No: ILN01961080

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