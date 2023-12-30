T.C. IĞDIR AİLE MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO : 2023/616 Esas

DAVALI : MAHMUT AKPINAR: 33236407176 T.C.Nolu, Ömer ve Şirin oğlu,

01/07/1979 Iğdır doğumlu,

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı MAHMUT AKPINAR' ın adresi bu güne kadar bulunamadığından ön inceleme tensip zaptı ve duruşma günü tebliğedilememiş olup davalının duruşma günü olan 02/04/2024 günü saat 10:35'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya bir vekil tarafından temsil edilmesi, aksi halde yargılamaya yokluğundadevam edileceği ve yokluğunda karar verilebileceğinin bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01960886

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