T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/278 Esas

Davacı SERTÜRK ULUSLAR ARASI NAKLİYAT GIDA PETROL İNŞAAT OTOMOTİV TARIM HAYVANCILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ VE SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile davalı Cemal Yılmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Iğdır İli Merkez İlçesi, Karaağaç mah. 2021 ada 19 parsel sayılı taşınmaz hakkında Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında dahili davalı 679******86 T.C kimlik numaralı, Ce*** ve Sa**** oğlu 1974 doğumlu Mehmet Yılmaz'ın bilinen son ikametgah adresi olan Avenue de Cuesmes 8/3 Mons 7000 9852Belçika Krallığı adresi de dahiltüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen dahili davalının 13/03/2023 günü saat 09:55'de Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması sulh için gerekli hazırlığı yapması,duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumundayokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri,iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıcahenüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veyabaşka yerden getirilecek belgeleringetirilebilmesi amacıylagereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halindeo delile dayanmaktanvazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.18/12/2023

Basın No: ILN01961394

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