T.C. SİNOP SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/958 Esas KARAR NO : 2021/1437

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; mirasçı Mustafa ve Fatma kızı, 20/03/1955 doğumlu Müzeyyen ÖZKOÇ ile Çetin ve Müzeyyen kızı, 01/04/1980 doğumlu Meltem TATCI'nın adresine ulaşılamadığından, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli karar:"DAVANIN KABULÜ İLE,

1- Dava konusu Sinop İli, Merkez İlçe Yeni Mah. 150 ada 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Satışın umuma açık arttırma yoluyla yapılmasına,

Satış bedelinden yargılama giderleri çıkartıldıktan sonra arta kalan paranın, tapu kaydı ile veraset ilamlarındaki hisseleri oranında taraflara dağıtılmasına,

2-Satışın Sinop Satış Memurluğu tarafından yapılmasına,

3-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harcın tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki paylar oranında taraflardan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 4.255,00 TL vekalet ücretinin taraflardan hisseleri oranında tahsiline, (davacının kendi üzerine düşen payın mahsup edilmesine)

5-Davacı tarafın gider avansı olarak yatırılan ve harcanan toplam 3.564,50 TL yargılama giderlerinin taraflardan hisseleri oranında tahsil edilerek davacıya verilmesine(davacının kendi üzerine düşen payın mahsup edilmesine)

6- Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine

Dair; davacı vekili, davalı Sadık Yıldırım ve davalı Korkut Yıldırım'ın yüzüne karşı karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 06/12/2021"

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra mirasçılar Müzeyyen ÖZKOÇ ile Meltem TATCI'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.21/12/2023

Basın No: ILN01961092

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