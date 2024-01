T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TAMİR VE KAPLAMA OLABİLECEK 250.000 KG MUHTELİF LASTİKLERİN SATIŞ İHALE İLANI

TAMİR VE KAPLAMA OLABİLECEK MUHTELİF LASTİKLER TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT MİKTAR/BİRİM 4.145.000,00 TL.(KDV Hariç) %3 250.000 (Kg) 124.350,00 TL.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve yeterlik kriterleri:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:Kuruluşumuzca 250.000 kg tamir ve kaplama olabilecek muhtelif lastiklerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası kapalı teklif usulüne göre, anılan yasanın 36.,37.,38.,39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre ihale yolu ile satışı yapılacaktır.Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:İdari ve satış şartnamesi, Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden 500,00.-TL bedelle satın alınabilir. Aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için idari ve satış şartnamesinin satın alınması zorunludur.Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:İhale, EGO Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan EGO İdare Encümen Salonu (4. Kat) 16/01/2024 tarih ve Saat: 11.00 'de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi kapalı teklif usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler toplam tahmini bedel üzerinden KDV Hariç olarak tekliflerini vereceklerdir.Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

a) İsteklinin Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye'de tebligat için adres beyan etmesi,

c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi,

1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasından alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde; İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğunu gösterir Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge.

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge,

1. Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten katılımda ise, ek olarak; ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

2. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda ise ek olarak; ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

d) İsteklilerin geçici teminat vermeleri zorunludur.

1. İdarenin adına düzenlenmiş Banka Geçici Teminat Mektubu,

2. Geçici teminatın havale edilmesi halinde, "EGO İşletme Müessesesi Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi "TR 51 0001 5001 5800 7292 7083 14" IBAN No.lu hesabına yatırılacak olup, Kuruluşumuz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ilgili hesaba geçtiğine dair onaylı dekontu alıp dış zarfın içine koyacaklardır.

3. İstekliler geçici teminat bedelini İdarenin veznesine nakit olarak yatırmaları halinde ise vezne makbuzunu dış zarfın içine koyacaklardır.

e) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü,

f) İsteklilerin, ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair beyan yazısı,

g) İstekliler; İhale dosyasının satın alındığına dair şartname alındı makbuzu ile birlikte imzaladıkları ihale satış şartnamesini ihale dosyasına koyacaktır.

ğ) İhale katılan istekliler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" veya Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan "Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama İzin Belgesini" ihale dosyalarında vereceklerdir. Bu belgelere sahip olmayan istekliler ihaleye katılamazlar.

h) Ortak girişim olması halinde, ortaklık sözleşmesi noter tasdikli olarak verilecektir. Ortaklardan birinin (ğ) bendinde belirtilen belgeyi vermesi yeterli olacaktır. Bunun dışında ortaklardan her biri kendi durumuna göre ihale ilanında istenilen belgeleri de ayrı ayrı dış zarfın içinde birlikte vereceklerdir.

ı) İstekliye ait teklif mektubu verilmesi,

i) Satışa sunulan lastiklerin istekli tarafından görüldüğüne ve kabul edildiğine ilişkin İdarece hazırlanmış ve istekli tarafından imzalanmış "Lastik Görüldü Belgesi" verilmesi,

zorunludur.

Madde 6- Komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı:

İstekliler ihaleye ilişkin olarak, 16/01/2024 tarihi, Saat 10.00'a kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan EGO Genel Müdürlüğü, Genel Evrak Servisine müracaat ederek usulüne uygun hazırlayacakları tekliflerini içerir iç zarfı ile birlikte ilanda istenilen belgeleri dış zarfın içine konularak müracaat süresi içinde teslim edeceklerdir. İhalenin başlama saati ise 16/01/2024 tarihi, Saat 11.00'dir.

Madde 7- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

