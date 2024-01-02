T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/210

DAVALI : SAYED MOMTAZ SAIDI- Sayet Asha Oğlu, Marı'dan olma 01/01/1984 doğ.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Belirlenen 04/01/2024 gün ve saat 11:00 yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği,ilanen ihtar olunur.

Basın No: ILN01962046

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