IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S. No Mahallesi Ada Parsel Taşınmazın Yüzölçümü

( m2) Belediye Hissesi

(m2) Taşınmaz Niteliği Taşınmazın Fiili Durumu İmar Durum Bilgisi Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat % 3 (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Karaağaç 3492 2 970.34 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 776.272,00 TL 23.288,16 TL 18.01.2024 14.00 2 Karaağaç 3506 2 714.88 Tam Arsa - Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 607.648,00 TL 18.229,44 TL 18.01.2024 14.10 3 Karaağaç 3366 3 397.44 Tam Arsa - Ayrık Nizam 3 Kat Yol Boyu Ticari Alan 238.464,00 TL 7.153,92 TL 18.01.2024 14.20 4 Karaağaç 3366 4 379.23 Tam Arsa - Ayrık Nizam 3 Kat Yol Boyu Ticari Alan 227.538,00 TL 6.826,14 TL 18.01.2024 14.30 5 Karaağaç 2721 10 643.49 Tam Arsa - Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 546.966,50 TL 16.408,995 TL 18.01.2024 14.40 6 Karaağaç 2721 11 534.68 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 427.744,00 TL 12.832,32 TL 18.01.2024 14.50 7 Karaağaç 2713 9 616.91 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 524.373,50 TL 15.731,205 TL 18.01.2024 15.00 8 Karaağaç 3393 3 516.22 Tam Arsa - Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 412.976,00 TL 12.389,28 TL 18.01.2024 15.10 9 Karaağaç 2675 5 755.40 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı 1.321.950,00 TL 39.658,50 TL 18.01.2024 15.20 10 Karaağaç 2675 1 305.64 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 259.794,00 TL 7.793,82 TL 18.01.2024 15.30 11 Alikamerli 124 122 5.020.64 Tam Tarla - İmarsız 7.028.896,00 TL 210.866,88 TL 18.01.2024 15.40 12 Baharlı 1720 6 2.544,01 Tam Arsa - Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 3.816.015,00 TL 114.480,45 TL 18.01.2024 15.50

Mülkiyeti Iğdır Belediyesine ait Merkez İlçe, Karaağaç, Baharlı ve Alikamerli Mahallelerinde bulunan mevcut oniki (12) adet taşınmazın satışı için 21/12/2023 tarih ve 346 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre 18.01.2024 tarihi Perşembe günü Açık (Arttırma) Teklif Usulü ile ilanda yazılı tarih ve saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır Belediye Başkanlığı Encümen toplantı odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır.



1- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

Gerçek kişilerden:

a) Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.

b) Vekâleten gireceklerden vekâletname.

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

d) Şartname alındı makbuzu (500,00 TL)

e) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale Şartnamesi.

Tüzel kişilerden:

a) Tebligat için adres beyanı.

b) Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.

c) Vekâleten gireceklerden vekâletname.

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

e) Şartname alındı makbuzu (500,00 TL)

f) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale Şartnamesi.

2- İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

3- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konularak en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.

5- Iğdır Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01962949

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