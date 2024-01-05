IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 06.01.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 00:35
|S. No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Taşınmazın Yüzölçümü
( m2)
|Belediye Hissesi
(m2)
|Taşınmaz Niteliği
|Taşınmazın Fiili Durumu
|İmar Durum Bilgisi
|Tahmini Satış Bedeli (TL)
|Geçici Teminat % 3 (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Karaağaç
|3492
|2
|970.34
|Tam
|Arsa
|Yapı Var
|Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
|776.272,00 TL
|23.288,16 TL
|18.01.2024
|14.00
|2
|Karaağaç
|3506
|2
|714.88
|Tam
|Arsa
|-
|Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
|607.648,00 TL
|18.229,44 TL
|18.01.2024
|14.10
|3
|Karaağaç
|3366
|3
|397.44
|Tam
|Arsa
|-
|Ayrık Nizam 3 Kat Yol Boyu Ticari Alan
|238.464,00 TL
|7.153,92 TL
|18.01.2024
|14.20
|4
|Karaağaç
|3366
|4
|379.23
|Tam
|Arsa
|-
|Ayrık Nizam 3 Kat Yol Boyu Ticari Alan
|227.538,00 TL
|6.826,14 TL
|18.01.2024
|14.30
|5
|Karaağaç
|2721
|10
|643.49
|Tam
|Arsa
|-
|Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
|546.966,50 TL
|16.408,995 TL
|18.01.2024
|14.40
|6
|Karaağaç
|2721
|11
|534.68
|Tam
|Arsa
|Yapı Var
|Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
|427.744,00 TL
|12.832,32 TL
|18.01.2024
|14.50
|7
|Karaağaç
|2713
|9
|616.91
|Tam
|Arsa
|Yapı Var
|Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
|524.373,50 TL
|15.731,205 TL
|18.01.2024
|15.00
|8
|Karaağaç
|3393
|3
|516.22
|Tam
|Arsa
|-
|Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
|412.976,00 TL
|12.389,28 TL
|18.01.2024
|15.10
|9
|Karaağaç
|2675
|5
|755.40
|Tam
|Arsa
|Yapı Var
|Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı
|1.321.950,00 TL
|39.658,50 TL
|18.01.2024
|15.20
|10
|Karaağaç
|2675
|1
|305.64
|Tam
|Arsa
|Yapı Var
|Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı
|259.794,00 TL
|7.793,82 TL
|18.01.2024
|15.30
|11
|Alikamerli
|124
|122
|5.020.64
|Tam
|Tarla
|-
|İmarsız
|7.028.896,00 TL
|210.866,88 TL
|18.01.2024
|15.40
|12
|Baharlı
|1720
|6
|2.544,01
|Tam
|Arsa
|-
|Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
|3.816.015,00 TL
|114.480,45 TL
|18.01.2024
|15.50
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
Gerçek kişilerden:
a) Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.
b) Vekâleten gireceklerden vekâletname.
c) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
d) Şartname alındı makbuzu (500,00 TL)
e) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale Şartnamesi.
Tüzel kişilerden:
a) Tebligat için adres beyanı.
b) Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.
c) Vekâleten gireceklerden vekâletname.
d) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
e) Şartname alındı makbuzu (500,00 TL)
f) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale Şartnamesi.
2- İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
3- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konularak en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.
5- Iğdır Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
Basın No: ILN01962949
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