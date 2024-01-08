T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/747 Esas

DAVACI : NURŞEN YÜREKLİ

DAVALI : 3- ERCAN ELER Güzelyalı Yalı Mah. 2. Yeni SokakSk. Baysan Apt. No: 15/10 Mudanya/ BURSA ve diğer davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Borç Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce mahallinde 02/10/2023 günü keşif yapılmış olup; dava konusu Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Paşaköy Köyü ,Karadut Mevkii ,173 ada, 101 parselde kayıtlı taşınmaz hususunda yapılan keşif neticesinde fen bilirkişisinin ibraz ettiği raporunda taşınmazın aynen taksiminin mümkünolmadığı ancak ortaklığın satış yolu ile giderilebileceğinin bildirildiği, keşifte görev alan inşaat ve ziraat bilirkişisi tarafından ibraz edilen 23/10/2023 tarihli ortak raporlarında dava konusu taşınmazın bölünmesinin mümkün olmadığı ancak ortaklığın satış yolu ile giderilebileceğinin bildirildiği, taşınmazın toplam değerinin 622.557,00 TL olarak tespitinin yapıldığı tüm hissedarlara hisselerine düşen oranların bildirildiği anlaşılmış olup,; belirtilen yurtdışı adresinize ve Türkiyedeki adresinize duruşma gününü bildirir davetiyeler çıkarılmış olup, adreste bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/02/2024 günü saat:10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde bilirkişi raporlarını aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 02/01/2024

Basın No: ILN01963820

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