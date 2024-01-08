T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/749 Esas

DAVACI : NURŞEN YÜREKLİ

DAVALI : 3- ERCAN ELER Güzelyalı Yalı Mah. 2. Yeni Sokak Sk. Baysan Apt. No: 15/10 Mudanya/ BURSA ve diğer davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Borç Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce mahallinde 02/10/2023 günü keşif yapılmış olup; dava konusu Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, Bahadır Köyü ,103 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazhususunda yapılan keşif neticesinde fen bilirkişisinin ibraz ettiği raporunda taşınmazın aynen taksiminin mümkünolmadığı ancak ortaklığın satış yolu ilegiderilebileceğinin bildirildiği, keşifte görev alan ziraat bilirkişisi tarafından ibraz edilen 12/10/2023 tarihliraporundadava konusu taşınmazın bölünmesinin mümkün olmadığı ancak ortaklığın satış yolu ilegiderilebileceğinin bildirildiği, taşınmazın toplam değerinin 302.627,39 TLolarak tespitinin yapıldığı tüm hissedarlara hisselerine düşen oranların bildirildiği anlaşılmış olup; belirtilen yurtdışıadresinize ve Türkiyedeki adresinizeduruşma gününü bildirir davetiyeler çıkarılmış olup, adreste bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/02/2024 günü saat:9:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde bilirkişi raporlarını aynen kabul etmiş sayılacağınızhususuilanen tebliğ olunur. 03/01/2024

Basın No: ILN01963825

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