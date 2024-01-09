HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN SARF MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

Giriş Tarihi: 10.01.2024 00:00
DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|İKN
|:
|2024/19433
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CAD. 34200 BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124880170 - 2124880177
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Hastanemiz İhtiyacı Olan Sarf Malzemeleri Alımı İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|14 Kalem Hastanemiz İhtiyacı Olan Sarf Malzemeleri Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Başakşehir Devlet Hastanesi (Deposu)
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde teslim edilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanılacaktır
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|24.01.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Başakşehir Devlet Hastanesi (Toplantı Salonu) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01964516
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