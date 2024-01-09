T.C. BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/28 Esas

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BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2023/28 ESAS DAVALI : RAMAZAN KOÇ Haliloğlu 1965'.luİSLAHİYE Nüfusuna kayıtlı Davacı tarafındanaleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce mernis adresinize duruşma günübildirir davetiye çıkarılmış olup, muhattaba ulaşılmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığı, dava dilekçesi, tensip zaptı veduruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma günü ; 29/02/2024 günü saat 11;10'deduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,aksi takdirde yargılamaya yoklunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.

Basın No: ILN01964556

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