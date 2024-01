T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

SIRA NO ADRESİ NEVİ SÜRE M² 1 YILLIK % 20 KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 Altındağ İlçesi Turgut Reis Mahallesi Etlik Caddesi Dışkapı Köprü Altı Ticarethane İşyeri 3 Yıl 480,00 M² ₺100.800,00 ₺3.024,00 14:00 2 Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi Zeynepcik Parkı İçi Düğün Salonu, Kafeterya, 2 Adet Halı Saha ve 2 Adet Müştemilat Düğün Salonu, Kafeterya, Halı Saha ve Müştemilat 3 Yıl Toplam:8.333 M²

Düğün Salonu: 3.734 M² (1.500 M² Açık ve 2.234 M² Kapalı Alan)

Kafeterya: 1.251 M² (435 M² Açık, 256 M² Tenteli/Yarı Açık ve 560 M² Kapalı Alan)

2 Adet Halı Saha ve Müştemilat:3.348 M² ( 3.080 M² Açık ve 268 M² Kapalı Alan) ₺3.600.000,00 ₺108.000,00 14:02 3 Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi Dağyaka Cadde Üzeri 3393,3394 VE 3395 Adalar Arasında Kalan Açık Alan Taşınmaz 3 Yıl 7.000,00 M² ₺216.000,00 ₺6.480,00 14:04 4 Şehrin Muhtelif Yerlerinde Bulunan 366 Adet Büfe Yeri ve 20 Adet Büfe Yeri + Açık Alan olmak üzere toplam 386 Adet Büfe Yerleri 3 Yıl 366 Adet 9 m²

20 Adetin 9 m² Büfe Yeri + 100 m²'si Açık alan olmak üzere toplam 109 m² ₺78.811.200,00 ₺2.364.336,00 14:06 5 Çankaya İlçesi Sağlık Mahallesi Aksu Caddesi NO :6A Sıhhıye Çok Katlı Otopark Altı Adresinde Bulunan Genç Akademi Kantin Yeri Kantin Yeri 3 Yıl 40 M² ₺86.400,00 ₺2.592,00 14:08 6 Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak 29334/2 Parsel Ansera AVM İçi No :49 İşyeri 3 Yıl

142 M² ₺82.080,00 ₺2.462,40 14:10 7 Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak 29334/2 Parsel Ansera AVM İçi No :54 İşyeri 3 Yıl

38 M² ₺28.800,00 ₺864,00 14:12 8 Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi 12001/1 Parsel Mamak Aile Yaşam Merkezi No:59 Kafeterya Kafeterya 3 Yıl 32 M² ₺43.200,00 ₺1.296,00 14:14

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 89 FAX : 0 312 507 26 11

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan işyerlerinin kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (25/01/2024) saat 12:00'ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.2)İhale 25/01/2024 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda B Blok Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.3) İhale suretiyle kiralaması yapılacak taşınmazın kira şartnamesi, en geç 24/01/2024 tarih saat 16.00'ya kadar Yenimahalle İlçesi, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak görülebilir veya 250,00.-TL. (K.D.V. Dahil) karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.4)KİRAYA VERİLECEK YERLER5--İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:5.1. Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde herhangi bir yılda cirosunun 750.000.000,00-Türk Lirası bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.5.2. Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.5.3. Benzer işler kapsamında kiralama işi yaptığına dair iş tamamlama belgesi.5.4. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)2) Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.5) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.6) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.7) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)8)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)9)Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,5.5. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri2)Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)3) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.5) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.6) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.7) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.8) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)9) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)10)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.11)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.5.6. Ortak Girişim Olması halinde;1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.1. ve 5.2. bendindeki belgeler ile 5.3. bendinde belirtilen belgeler.2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.5.7. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN'ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN'ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.5.8. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.5.9. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.5.10.2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.5.11.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz "tamam" olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.5.12.İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, ilan bedeli, resmi harç, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.5.13.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

