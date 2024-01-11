T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

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Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi Zeynepcik Parkı İçi Düğün Salonu, Kafeterya, 2 Adet Halı Saha ve 2 Adet Müştemilat

Düğün Salonu, Kafeterya, Halı Saha ve Müştemilat

3 Yıl

Toplam:8.333 M²

Düğün Salonu: 3.734 M² (1.500 M² Açık ve 2.234 M² Kapalı Alan)

Kafeterya: 1.251 M² (435 M² Açık, 256 M² Tenteli/Yarı Açık ve 560 M² Kapalı Alan)

2 Adet Halı Saha ve Müştemilat:3.348 M² ( 3.080 M² Açık ve 268 M² Kapalı Alan)

₺3.600.000,00

₺108.000,00

14:02