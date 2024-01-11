T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2019/74-451 09.01.2024

Konu : İlanen Tebliğ



İLGİLİ : Nusaybin Cumhuriyet eski Savcısı olup, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı iken meslekten

çıkarılan (119229) Ahmet VURAL



ADRESİ : Meçhul



Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 25.06.2019 tarihli ve 2019/568 sayılı savunma istem kararının ilgili Ahmet VURAL'a 12.11.2019 tarihinde tebliğ edildiği, savunma istem kararının tebliğinde iddia konuları gösterilerek savunmanız istenmiş ancak süresi içinde savunma göndermediğiniz anlaşılmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 24.11.2022 tarihli, 2019/74 esas ve 2022/1963 sayılı kararı ile ilgilinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 68' inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince "yer değiştirme" cezası ile cezalandırılmasına,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceğine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01965678

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