DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmakta iken 20 Haziran 2020 tarihli ve 2020/09 sayılı MSB Onaylı Kararname ile kamu görevinden çıkarılması müteakip Ankara 16'ncı İdare Mahkemesinin 29 Aralık 2022 tarihli ve E.2022/1653-K. 2022/2931 sayılı kararına istinaden göreve iade edilen Müh.Ütğm.Mehmet Yasin GÜNEŞ'e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 16 Mart 2023 tarihli ve O-71011003-138.03-3777601 sayılı yazısı ile göreve iade edildiğinize dair bildirim yapılmış, söz konusu göreve iade kararı bildiriminin 16 Mart 2023 tarihinden itibaren 7201 sayılı Tebligat Kanununda düzenlenen diğer tebligat usulleri ile tebliğ edilememesi nedeniyle 31 Ağustos 2023 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanarak anılan Kanunun 28'inci maddesi mucibince ilanen tebliğ edilmiştir. Gerçekleştirilen ilanen tebliğe rağmen emrine atandığı Merkez Daire Başkanlığına 25 Eylül 2023 tarihi itibarıyla katılış yapmadığının tespit edilmesine üzerine 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 65/1'inci maddesinde yer alan "Vazife ve Memuriyet Görevine Gitmemek" suçundan, anılan Kanunun Ek-15'inci maddesi uyarınca 19.10.2023 tarihli ve 60697574-182.05-1320 sayılı karar ile soruşturma izni verilerek ön inceleme neticesinde hazırlanan dosya ve soruşturma izni Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

Soruşturma İzni verilmesine ilişkin karar 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunun Ek-15'inci maddesi gereği Mehmet Yasin GÜNEŞ'e 7201 sayılı Tebligat Kanununda düzenlenen diğer tebligat usulleri kapsamında tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe çıkılmasına karar verilmiştir.

Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra Mehmet Yasin GÜNEŞ hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 19.10.2023 tarihli ve 60697574-182.05-1320 sayılı Soruşturma İzni verilmesine ilişkin kararının tebliğ edilmiş sayılacağını, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun Ek-15'inci maddesi gereğince; düzenlenen "Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Karara" karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine veya sıralı amirleri aracılığı ile başvurarak itirazda bulunabileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01966565

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