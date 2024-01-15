T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/374-2023/375-2023/376-2023/377-2023/378-2023/379-2023/380-2023/381-2023/382-2023/383-2023/384-2023/385-2023/386

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda dosya numaraları ve taşınmaz bilgileri yazılan taşınmazların, Karabük Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 5. bendi uyarınca İLAN olunur.

Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka Türkiye Vakıflar Bankası Karabük Şubesidir.

KAMULAŞTIRMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR:

2023/374 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 640 Ada 14 Parsel

2023/375 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 656 Ada 6 Parsel

2023/376 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 641 Ada 7 Parsel

2023/377 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 948 Ada 11Parsel

2023/378 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 639 Ada 11 Parsel

2023/379 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah.581 Ada 9 Parsel

2023/380 Esra Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 651 Ada 32 Parsel

2023/381 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 635 Ada 108 Parsel

2023/382 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 635 Ada 111 Parsel

2023/383 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 581 Ada 5 Parsel

2023/384 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 948 Ada 168 Parsel

2023/385 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 651 Ada 19 Parsel

2023/386 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 641 Ada 2 Parsel

Basın No: ILN01967267

#ilan.gov.tr