T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2023/1012 ESAS

DAVACI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR:

1- ALİ ESKİ

2- CENNET SÜTLÜ

3- ELİFE KILINÇ

4- HASAN ESKİ

5- HASAN ALİ ESKİ

6- MAHMUT ESKİ

7- MEHMET ESKİ

8- MUSTAFA ESKİ

9- SÜLEYMAN ESKİ

10- ŞERİFE KONYALIOĞLU Mersin İli Mut İlçesi ilçesi Sarıveliler Mahallesinde283 ada 3 (if:49) parsel sayılı taşınmaz Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2.181,64 m²

Toplam Bedeli: 22.242,45TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numarası hizasında yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/12/2023

Basın No: ILN01967109

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