T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 16.01.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 00:27
|2023/1012 ESAS
DAVACI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALILAR:
1- ALİ ESKİ
2- CENNET SÜTLÜ
3- ELİFE KILINÇ
4- HASAN ESKİ
5- HASAN ALİ ESKİ
6- MAHMUT ESKİ
7- MEHMET ESKİ
8- MUSTAFA ESKİ
9- SÜLEYMAN ESKİ
10- ŞERİFE KONYALIOĞLU
|Mersin İli Mut İlçesi ilçesi Sarıveliler Mahallesinde283 ada 3 (if:49) parsel sayılı taşınmaz
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2.181,64 m²
Toplam Bedeli: 22.242,45TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numarası hizasında yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/12/2023
Basın No: ILN01967109
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