T.C. GAZİOSMANPAŞA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/792 Ceza Dava Dosyası

KARAR NO : 2023/773

SANIK :MURAT KILIÇARSLAN, Engin ve Sünbül oğlu, 18/02/1987 ŞİŞLİ doğumlu, SAMSUN, TERME, Cılar mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Hırsızlık

VERİLEN CEZA : Bina ve Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan dolayı 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ,Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan dolayı 5 AY HAPİS CEZASI,Mala Zarar Verme suçundan dolayı 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ve her suç yönünden ayrı ayrı olmak üzere TCK'nın 53. maddesinin (1)/(a), (d), (e) bentlerindeki hakları kullanmaktan 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53. maddesinin (1)/(c) bendindeki hakları kullanmak yönünden ise, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından53/3. maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar, diğer kişiler bakımından 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 53. maddesinin (1)/ (b) bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar PTT ve zabıta mağrifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI YÜKSEK GAZETEDE İLANINA VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren l5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyan zapta geçirilmek suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.11/01/2024

Basın No: ILN01968112

