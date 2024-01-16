T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 17.01.2024 00:00
ESAS NO : 2023/713 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 105
PARSEL NO : 93
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.578,14 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :
1-Dilek Yaşadır
2-Duran Utgun
3-Enez Utgun
4-İbrahim Utgun
5-Kübra Gökdereli
6-Salih Utgun
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü, 105 ada, 93 parselde kain, 2.578,14 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma planının TCK:13 sıra numarasıyla yol yapılmak suretiyle kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/713 Esas sayısında dava açılmıştır.
1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.
2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2023
Basın No: ILN01967808
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