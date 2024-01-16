T.C. TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/713 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 105

PARSEL NO : 93

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.578,14 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :

1-Dilek Yaşadır

2-Duran Utgun

3-Enez Utgun

4-İbrahim Utgun

5-Kübra Gökdereli

6-Salih Utgun

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü, 105 ada, 93 parselde kain, 2.578,14 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma planının TCK:13 sıra numarasıyla yol yapılmak suretiyle kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/713 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-Kamulaştırma bedeli kamu bankalarından birine açtırılacak hesaba yatırılacaktır.

2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2023

Basın No: ILN01967808

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