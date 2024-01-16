T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/30 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:21

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:41

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 123 Ada, 25 Parsel,Yüzölçümü : 20.298,58 m2Kıymeti : 811.943,20 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki GibiKonya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 119 Ada, 50 Parsel,Yüzölçümü : 11.602,68 m2Kıymeti : 406.093,80 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki GibiKonya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 119 Ada, 51 Parsel,Yüzölçümü : 13.653,90 m2Kıymeti : 552.886,50 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki GibiKonya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 166 Ada, 27 Parsel,Yüzölçümü : 35.981,99 m2Kıymeti : 1.619.189,55 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki GibiKonya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 195 Ada, 8 Parsel,Yüzölçümü : 452,90 m2Kıymeti : 66.740,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01967924

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