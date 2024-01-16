T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/30 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/30 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 123 Ada, 25 Parsel,
Yüzölçümü : 20.298,58 m2
Kıymeti : 811.943,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:01
Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 119 Ada, 50 Parsel,
Yüzölçümü : 11.602,68 m2
Kıymeti : 406.093,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:11
Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 119 Ada, 51 Parsel,
Yüzölçümü : 13.653,90 m2
Kıymeti : 552.886,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:21
Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 166 Ada, 27 Parsel,
Yüzölçümü : 35.981,99 m2
Kıymeti : 1.619.189,55 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:31
Konya İl, Yunak İlçe, KILLAR Mahalle/Köy, 195 Ada, 8 Parsel,
Yüzölçümü : 452,90 m2
Kıymeti : 66.740,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:41
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01967924
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