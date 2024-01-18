ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR. İŞİN ADI ALANI VE VASFI

(m2) İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (TL ) İHALE KARAR

GÜN / SAATİ DOSYA SATIŞ

BEDELİ Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 Pafta, 1902 Ada, 1 Parsel sayılı 10.370,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 09.01.2024 Tarih ve 2024/36 Sayılı Belediye Encümen Kararı ile Satış İşlemi 10.370,00 m² Arsa Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 Pafta, 1902 Ada, 1 Parsel sayılı 10.370,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 08.01.2024 tarih ve 2024-2183 E-152 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına göre; mer'i 15.04.2023 T.T.'li Küçükbakkalköy Mahallesi Ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planında "Kültürel Tesis Alanı" lejantında kalmaktadır.



520.000.000,00-TL





15.600.000,00-TL

30.01.2024

11:00 4.000,00-TL Taşınmaz Takyidat Bilgisi Taşınmaz mal satışına konu Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 Pafta, 1902 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde 06/12/2011 tarih ve 20381 yevmiye no'su ile 30 yıl süreli intifa hakkı bulunmaktadır. Mevcut tapu kayıtlarından da görüleceği üzere EKOSE Global Enerji Yatırım A.Ş. lehine intifa hakkı bulunmaktadır.

Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti) Kanuni İkametgâh Belgesi İhaleye katılana ait noter onaylı imza beyannamesi Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (Süresi en az 60 (Altmış) gün olacak) İhale dosyası alındı makbuzu Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 (BEŞ) gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan veya resmi kurumlardan alınmış belge Yer Görme Tutanağı İletişim Bilgi Formu

Şirkete ait vergi levhası Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri Ticaret ve Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (İhale Kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet belgesi Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (Süresi en az 60 (Altmış) gün olacak) İhale dosyası alındı makbuzu Ataşehir Belediyesi'nden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan veya resmi kurumlardan alınmış belge Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri Yer Görme Tutanağı İletişim Bilgi Formu

Gerçek KişilerTüzel Kişilerden

* İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri vermek zorundadır.

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*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

*Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.







İLAN OLUNUR



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Basın No: ILN01967465

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