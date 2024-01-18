Giriş Tarihi: 19.01.2024 00:00
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ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
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2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.
|İŞİN ADI
|ALANI VE VASFI
(m2)
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL )
|İHALE KARAR
GÜN / SAATİ
|DOSYA SATIŞ
BEDELİ
|Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 Pafta, 1902 Ada, 1 Parsel sayılı 10.370,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 09.01.2024 Tarih ve 2024/36 Sayılı Belediye Encümen Kararı ile Satış İşlemi
|10.370,00 m² Arsa
|Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 Pafta, 1902 Ada, 1 Parsel sayılı 10.370,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 08.01.2024 tarih ve 2024-2183 E-152 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına göre; mer'i 15.04.2023 T.T.'li Küçükbakkalköy Mahallesi Ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planında "Kültürel Tesis Alanı" lejantında kalmaktadır.
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520.000.000,00-TL
|15.600.000,00-TL
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30.01.2024
11:00
|4.000,00-TL
|Taşınmaz Takyidat Bilgisi
|Taşınmaz mal satışına konu Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 232 Pafta, 1902 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde 06/12/2011 tarih ve 20381 yevmiye no'su ile 30 yıl süreli intifa hakkı bulunmaktadır. Mevcut tapu kayıtlarından da görüleceği üzere EKOSE Global Enerji Yatırım A.Ş. lehine intifa hakkı bulunmaktadır.
* İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri vermek zorundadır.
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*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
*Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
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Basın No: ILN01967465
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