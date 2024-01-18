KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Karatay İlçesi, Şeyh Ulemaçavuşoğlu Mahallesi, 32809 Ada 5 Parselde bulunan arsa payınızın satışı

MUHATAPLAR:

SEZAİ GÜL ( ZİNNET GÜL (MEHMET KIZI) VASİSİ), UMUT BEDRAN YILDIRIM ( Hasan Oğlu) ELBİRLİĞİ 125871474 , BARAN YILDIRIM ( Hasan Oğlu) ELBİRLİĞİ 125871474 , CEMAL ALTUN (Ahmet Oğlu) ELBİRLİĞİ 126086772 , METİN ALTUN (Ahmet Oğlu) ELBİRLİĞİ 126086772 , SÜLEYMAN ALTUN (Ahmet Oğlu) ELBİRLİĞİ 126086772 , KEKLİK ALTUN (Ahmet Kızı) ELBİRLİĞİ 126086772 , BERLİN ALTUN (Ahmet Kızı) ELBİRLİĞİ 126086772

Sayın Muhatap;

Konya ili, Karatay İlçesi, Şeyh Ulemaçavuşoğlu Mahallesi, 32809 Ada 5 Parselde hissedar olan arsa paydaşlar ile 11.01.2024 tarihinde saat 11:00'da İhsaniye Mh. Ahmet Mithat Sk. B Köşk Sit. No:14/C Selçuklu/KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar salt çoğunluk ile alınmıştır.

Alınan Kararlar

Alınan Kararlar

Yapı Müteahhidinin KUDÜS MİMARİ PROJELER.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (ADRES: İhsaniye Mh. Ahmet Mithat Sk. B Köşk Sit. No:14/C Selçuklu/KONYA Meram Vergi Dairesi:6240414346) olmasına salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Arsa paydaşlarına 195 m2 arsa karşılığında 110 (±3) m2 brüt 2+1 daire, 225m2 arsa karşılığında 140 (±3) m2 brüt 3+1 daire verilmesine ve verilecek dairelerin kura ile belirlenmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına, toplantı kararları ve sözleşme teklifinin 7201 sayılı kanuna göre bildirilmesine ve süre verilmesine, süresi sonunda anlaşma sağlamayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine salt çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.

On beş gün içinde alınan kararları ve teklifi kabul etmediğiniz takdirde arsa payınızın, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceğini riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı ihtaren bildiririm.

Basın No: ILN01969564

#ilan.gov.tr