T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2694 Esas

DAVALI : ALİ ÖZKARA:66514254452 T.C. Kimlik numaralı,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Mustafa ÖZKARA( 66*******06 T.C. Nolu) tarafından maliki olduğunuz Aksaray İli Merkez İlçesi Hatapoğlu Mahallesi/Köyü Tuvakharkı Mevkii 117 ada 4 parsel, Aksaray İli Merkez İlçesi Hatapoğlu Mahallesi/Köyü Tuvakarkı Mevkii 117 ada 5 parsel, Aksaray İli Merkez İlçesi Hatapoğlu Mahallesi/Köyü Tuvakharkı Mevkii 113 ada 2 parsel, Aksaray İli Merkez İlçesi Hatapoğlu Mahallesi/Köyü Tuvakharkı Mevkii 114 Ada 1 parsel ve Aksaray İli Merkez İlçesi Hırkatol Mahallesi/Köyü Tuvak Mevkii 160 ada 35 parsel sayılı taşınmazlar hakkında TMK'nun 644. maddesi uyarınca El Birliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası olarak açıldığı anlaşılmakla elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesini talep etmiş olup;

Tarafınıza dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 14/02/2024 günü saat:09:45 'da olup HMK'nın 122. Maddesi uyarınca Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde elbirliği mülkiyetin devamını haklı kılacak itirazlarınızı bildirmeniz veya paylaşma davası açmanız, aksi takdirde dava konusu taşınır/taşınmaz malın elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüleceği hususunun ihtarına, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01969840

#ilan.gov.tr