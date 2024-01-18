T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.80758343-2021/84-Ceza Dava Dosyası

13.12.2023

Konu:İLAN

İLAN

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesince 19/09/2023 tarih ve 2021/84 Esas 20223/372 Karar sayılı ilamı ile Sanık Mansour Al Hmada veNayif HamedehakkındaKatılan Mahmut Şeyh Hüseyin'eyönelik "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçunu işlediğinden bahisle hakkında kamu davası açılmış ise de, değişip dönüşen suç vasfına göre sanıkların eyleminin "Kasten Yaralama" suçunu oluşturduğuve bu suçtan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği,Gerekçelikararın İbrahim ve Curiye oğlu 06/09/1997 doğumlu Halep/Suriye nüfusuna kayıtlı olan Katılan Mahmut Şeyh HÜSEYİN'in adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 291.maddesi gereğince takip edilen 7 güniçerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6.Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere; belirtilen şekilde ve sürede itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur.

Basın No: ILN01969650

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