T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/465 Esas

KARAR NO : 2018/431

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/09/2018 tarihli ilamı ile TCK'nın 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararına hükmedilen Oumar ve Fatima oğlu, 1990 doğumlu, ZAKARIA EL MIR tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar adı geçene tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.17.01.2024

Basın No: ILN01969759

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