T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/543 Esas

KARAR NO :2023/736

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/1-e,52,53-1-2-3 fıkraları ile maddesi gereğince neticeten 2 yıl 6 ayhapis, cezası ile cezalandırılan sanık Ferid ABDU (Serhan ve Şuvefa oğlu, 1997 KAMIŞLI doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince:

GEREKÇELİ KARAR 1-Sanık Ferid Abdu'nun üzerine atılı adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-e Maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Unsurları oluşmadığındansanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 145/1 Maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

3-Sanığın sabıkasız olması lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezada 5237 Sayılı TCK'nın 62. Maddesi gereğince takdiren 1/6 Oranında indirim yapılmasına ve sanığın 2 YIL 6 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanık hakkında kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı TCK'nın 53. Maddesinin (1) ve (2.) Fıkraları ile (3.) Fıkrasının (1.) Cümlesinin UYGULANMASINA,

5-Sanığın müştekinin zararını gidermediği anlaşıldığından sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA,

6-Yargılama gideri olarak yapılan 1 Adet tebligat gideri 28,00-TL ile bilirkişi gideri 300,00-TL olmak üzere toplam 326,00-TL'nin sanıktan TAHSİLİNE, Bozma ilamının sanığın lehine olması nedeniyle bozma ilamından sonra yapılan yargılama giderlerinin kamu üzeride BIRAKILMASINA, KARAR VERİLMİŞTİR İŞ BU HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.16/01/2023

Basın No: ILN01969370

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